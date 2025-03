Guerra aberta entre Pedro Proença e Fernando Gomes

A direção da Federação Portuguesa de Futebol vai reunir-se de emergência, amanhã, para avaliar as consequências das palavras de Fernando Gomes. O atual presidente do Comité Olímpico de Portugal garante que não apoia a candidatura de Pedro Proença ao comité executivo da UEFA, uma reação que surgiu depois do atual presidente da FPF ter agradecido um alegado apoio, que afinal, parece nunca ter existido.