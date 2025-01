Guerra na Ucrânia e no Médio Oriente são desafios para o novo mandato de Trump. Mas não são os únicos

Depois de assumir a presidência, Donald Trump terá de mostrar como vai lidar com as promessas que fez para os conflitos mundiais. Além da guerra na Ucrânia e da crise no Médio Oriente, o novo presidente tem pela frente ainda a ameaça do Irão, as fricções com a China e o combate às alterações climáticas como alguns dos desafios do novo mandato.