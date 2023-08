Guerra na Ucrânia perto dos 18 meses: meio milhão de mortos e feridos

A guerra na Ucrânia está a chegar à marca dos 18 meses. Fontes norte americanas estimam que entre mortos e feridos dos dois lados, as baixas sejam de meio milhão de pessoas. O New York Times diz mesmo que a Rússia já conta com 120 mil soldados mortos contra apenas 70 mil da Ucrânia. A guerra entrou numa fase de maior intensidade, com as forças ucranianas a conquistarem posições no sul.