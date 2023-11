Este fim de semana trouxe um sinal de "alguma esperança" no Médio Oriente. É assim que Paulo Portas olha para a libertação de vários reféns por parte do Hamas e de prisioneiros por parte de Israel.

A guerra no Médio Oriente foi o tema principal na análise feita em Global, do Jornal Nacional da TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal), onde também se olhou para as confusões políticas lá fora e cá dentro.