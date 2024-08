Guerra no Médio Oriente: primeiro caso de poliomielite confirmado em Gaza

As ruas de Telavive encheram-se este sábado de manifestantes que exigem um cessar-fogo em Gaza e a retirada imediata dos reféns que continuam nas mãos do Hamas desde 7 de outubro. Apesar do entusiasmo de Joe Biden, que acredita que nunca se esteve tão perto de alcançar um cessar-fogo, a situação na Faixa de Gaza continua a agravar-se a cada dia que passa.