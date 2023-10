Guterres: "Fico chocado com a deturpação das palavras que eu disse"

António Guterres nega ter dito algo que servisse para justificar os atos de terror do Hamas. O secretário-geral da ONU considera que as suas palavras foram deturpadas por alguns e que ficou chocado com isso. Na base da polémica estão as declarações em que Guterres diz ser "importante reconhecer" que os ataques do Hamas "não aconteceram do nada", já que o povo palestiniano "foi sujeito a 56 anos de ocupação sufocante"