Há 10 anos caiu o BES, “forçado a desaparecer”. E quase levou o país com ele

Passam hoje precisamente 10 anos desde a queda do Banco Espírito Santo (BES). A 3 de agosto de 2014, o governador do Banco de Portugal fazia uma conferência de imprensa que entrou para a história, até porque ditou o fim de um banco com quase 150 anos. Entrou para a história e para o bolso dos contribuintes: a fatura do colapso do BES já vai nos 8 mil milhões de euros.