Há 12 urgências fechadas mas direção-executiva do SNS garante que "plano de verão está a ser cumprido"

Apesar das urgências de obstetrícia e de pediatria encerradas no fim de semana e dos constrangimentos que continuam na próxima semana, a nova direção-executiva do SNS garante que o plano de verão está a ser cumprido sem dificuldade. O diretor-executivo diz que as urgências materno-infantis funcionam em rede, pelo que todos os utentes têm acesso a cuidados de saúde.