Há 308 concelhos em Portugal e só 23 é que têm um plano para inclusão de imigrantes

Menos de 10% das câmaras municipais têm um plano de inclusão para os imigrantes, o que mostra como se está a fazer pouco a nível local para integrar esta população - contrariando as indicações feitas pelo Alto Comissariado para as Migrações há já dez anos. Medidas relacionadas com o acesso à língua portuguesa, acesso ao emprego, a serviços e a habitação são urgentes, dizem os especialistas.