Há 35 utentes no Hospital de Évora que não têm para onde ir (e por isso continuam internados)

A rutura nos hospitais está a expôr um problema que não é novo, mas que agrava a resposta do SNS. É o caso de centenas de doentes que já receberam alta clínica, mas que continuam a ocupar uma cama por não terem ou família, ou cuidados continuados.

Serão 580 pessoas em todo o país nesta situação.

Só no hospital de évora, por exemplo, são mais de três dezenas.

Atualmente pelo menos 580 pessoas aguardam nos hospitais por vaga em respostas sociais e cuidados continuados. No caso de Évora só o serviço de medicina do hospital tem 17 utentes a aguardar por resolução social.