Há 80 anos, Anne Frank escreveu a última página do seu diário

Em tempos de ascensão da extrema-direita em todo o mundo, hoje celebra-se uma data que marcou a Segunda Guerra Mundial. Há 80 anos, a 4 de agosto de 1944, a jovem judia Anne Frank foi descoberta junto com a família num esconderijo nos Países Baixos. A angústia de viver escondida dos nazis e as rotinas de oito pessoas durante 25 meses de cativeiro ficaram relatadas num livro que é hoje um dos mais traduzidos em todo o mundo: "O Diário de Anne Frank". O diário parou de ser escrito exatamente a 4 de agosto, quando a Gestapo os descobriu, deteve e enviou as oito pessoas para campos de concentração. Anne Frank morreu poucos meses depois.