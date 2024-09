A associação de pais da escola básica Eugénio de Andrade, no Porto, impediu esta manhã a abertura do estabelecimento para o arranque do novo ano letivo.

Os pais consideram que a escola não tem condições de segurança para os alunos, professores e funcionários, e exigem as prometidas obras de requalificação nos edifícios, que nunca foram intervencionados desde a fundação, em 1979.