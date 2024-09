"Há condições nas prisões degradantes e que levarão qualquer pessoa a pensar fugir"

Num englobamento dos problemas que se verificam em diferentes áreas do país, na sequência da fuga de cinco reclusos de Vale de Judeus, Miguel Sousa Tavares conclui que "estamos a assistir à verdadeira falência do Estado". "Está a falhar de uma maneira feia, deixando atrás um rasto de desleixo, de indiferença, de impotência e de irresponsabilidade", critica o comentador no seu espaço de análise.