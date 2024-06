Há doentes a esperar 13 horas nas urgências quando deviam ser atendidos em 60 minutos

O inverno já lá vai mas o caos nas urgências dos hospitais está de regresso. Em Lisboa e Vale do Tejo, há doentes urgentes a esperar 13 horas quando deviam ser atendidos em apenas 60 minutos. A situação mais complicada verifica-se no Hospital de Loures, mas os tempos de espera são muito longos também no Amadora-Sintra e no Santa Maria, com a pulseira amarela a esperar mais de cinco horas