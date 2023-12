Há dois anos que o telescópio James Webb continua à procura de respostas sobre de onde vimos e para onde vamos?

Está a fazer dois anos. Na manhã do dia de Natal de 2021, os apaixonados da exploração espacial tiveram no sapatinho a prenda que esperavam há mais de 30 anos. O lançamento do maior e mais avançado telescópio alguma vez construído, numa parceria entre a NASA, a Agência Espacial Europeia e a Agência Espacial Canadiana.

Nestes dois anos, o James Webb já revolucionou aquilo que sabíamos sobre o universo em que vivemos.