"Há episódios de violência psicológica que os profissionais de saúde encaram como parte do trabalho - isto é algo que tem de ser combatido"

No ano passado registaram-se mais de mil episódios de violência contra profissionais de saúde. De acordo com os dados da Direção-Geral da Saúde, as queixas diminuíram 37% em relação a 2022. A maioria das vítimas de agressão enfermeiros e assistentes operacionais. Há queixas de violência psicológica, violência física e assédio moral.