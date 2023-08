Muitos dos professores que entraram para os quadros do Ministério da Educação através da vinculação dinâmica, ainda não foram colocados. Implica que no dia 1 de setembro tenham de se apresentar nas escolas onde lecionaram no ano anterior.

A TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal) foi conhecer o caso de três professoras do norte do país e com filhos pequenos, que têm de voltar a fazer centenas de quilómetros.