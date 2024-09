Há mais nomes que podem estar a caminho da comissão de inquérito sobre gémeas luso-brasileiras

Marcelo Rebelo de Sousa não comenta a recusa do Parlamento no acesso às comunicações do Presidente. O pedido foi feito pelo partido Chega no âmbito da comissão parlamentar de inquérito no caso das gémeas luso-brasileiras. O Presidente da República falará só depois do fim do processo. A comissão parlamentar de inquérito do caso das gémeas quer ouvir o pai das meninas e a mulher de nuno rebelo de sousa.