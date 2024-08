Há menos doentes oncológicos à espera de cirurgia: mas ainda há muito trabalho por fazer

Uma das prioridades do novo Governo na área da saúde é a solução da lista de doentes oncológicos que aguardavam por uma cirurgia para além do prazo recomendado. O número tem vindo a diminuir, mas no final de julho, havia ainda mais de 1.500 doentes oncológicos à espera de cirurgia. O presidente da associação das administrações hospitalares saúda esta redução e o próprio plano, mas espera agora por uma solução de longo prazo.