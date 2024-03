Há uma queda no número de mulheres eleitas para a Assembleia da República. Dos 226 mandatos já distribuídos, 76 lugares serão ocupados por mulheres, menos nove do que em 2022.

Depois do PAN, com Inês Sousa Real como única deputada, o Bloco de Esquerda é o partido com maior representatividade feminina, seguido do PS.