"Há seis meses, antecipei a situação a que o país ia chegar". Desde 1995 que Cavaco não ia a um Congresso do PSD

O ex-Presidente da República Aníbal Cavaco Silva defendeu esta sábado que Portugal “precisa de uma nova mudança” e recordou que avisou para o cenário de crise política em maio passado. Declarações feitas à saída do 41º Congresso do PSD, a que Cavaco Silva foi porque “não estava em causa a escolha dos dirigentes do partido”, justificou. Desde 1995 que o antigo presidente do PSD não participava num congresso do partido.