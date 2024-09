Há suspeita de mão criminosa no incêndio de grandes dimensões em Arcos de Valdevez

Há um incêndio ativo de grandes dimensões em Arcos de Valdevez, às portas do Parque Nacional da Peneda-Gerês, no distrito de Viana do Castelo. Os bombeiros tentam evitar que as chamas se aproximem de casas. Estão mais de 220 homens no terreno e oito meios aéreos. Há suspeitas de mão criminosa.