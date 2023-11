Há três maternidades na Margem Sul onde vai ser arriscado ter partos até ao fim do ano

De acordo com o programa Nascer em Segurança, do Serviço Nacional de Saúde, até ao final do ano vai ser mais difícil nascer na Margem Sul do Tejo. A TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal) comparou os fechos programados para as maternidades de todo o país, e as que estarão fechadas mais dias, e mais consecutivos, são Almada, Barreiro e Setúbal.