"Há um momento de pacificação". Funcionários judiciais aceitam acordo do Governo

Nas últimas negociações, o Governo alcançou um acordo com o Sindicato dos Funcionários Judiciais, garantindo um aumento de 13,5% no suplemento de recuperação processual. No entanto, o mesmo entendimento não foi possível com o Sindicato dos Oficiais de Justiça, que ficou de fora do acordo. O documento foi assinado na tarde desta quarta-feira, marcando um passo significativo nas negociações em curso.