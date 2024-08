Há um novo "Corvo" nos cinemas, 30 anos depois da morte de Brandon Lee. Foi uma tragédia impossível de esquecer, diz o herdeiro do papel, Bill Skarsgard

A nova adaptação da banda desenhada de James O'Barr ao cinema foi filmada sem armas reais, para prevenir outra morte como a do ator Brandon Lee na rodagem do primeiro filme. Trinta anos depois, Bill Skarsgard - o herdeiro do papel - lembra a tragédia que abalou a indústria do cinema e garante que a nova visão de "Corvo" é "muito, muito diferente". É uma das estreias da semana nas salas de todo o País