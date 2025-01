Há um novo ilustre no Panteão: em Baião ficaram as polémicas da transladação

Chegou ao Panteão Nacional um dos mais talentosos escritores da história de Portugal. A cerimónia de trasladação dos restos mortais de Eça de Queiroz decorreu esta quarta-feira, com a presença de familiares e das mais altas figuras políticas do país. O Presidente da República considera que se trata de um ato de justiça para com a obra e a figura de Eça.