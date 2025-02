Há um novo método para apanhar multas no Porto que está a resultar

A Polícia Municipal do Porto está a usar um método automático para detetar infrações e emitir multas. Trata-se de uma câmara instalada no carro, que regista as infrações de forma automática à medida que circula pelas estradas. Desde que foi instalado este novo método, no início do ano, as multas de trânsito mais do que duplicaram, em comparação com o mesmo período do ano passado.