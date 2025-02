Há um setor que está quase a pagar o dobro pelo gás

A subida do preço do gás vai ter consequências em vários produtos, que podem chegar mais caros ao consumidor. O sector da cerâmica foi um dos mais atingidos e as subidas chegaram quase aos 90% em apenas um ano, trazendo dificuldades acrescidas num setor que vive sobretudo das exportações. Sem apoios do Estado para suportar os custos acrescidos da energia, as empresas refugiam-se na criatividade dos produtos e para poupar energia.