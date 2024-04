Há uma década que não se via uma coisa assim no rio Tejo

Depois das fortes chuvas do final de inverno e princípio da primavera são agora as barragens que estão a alimentar o grande Tejo, que não tinha um caudal como este há uma década. Tanto as barragens portuguesas como as espanholas estão na capacidade máxima e só a gestão das descargas tem evitado inundações na lezíria ribatejana.