Os enviados especiais da CNN Portugal a Israel, João Fernando Ramos e Lucénio Carvalho, estão em Ashkelon, perto da fronteira com a Faixa de Gaza.

O Hamas atacou com mísseis um hospital. Neste momento, neste estabelecimento vive-se uma onda de solidariedade, com voluntários a fornecer comida, água e sumos aos profissionais de saúde. As explosões são constantes e bem audíveis, conta João Fernando Ramos.