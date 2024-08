Há uma portuguesa entre vítimas da queda de avião no Brasil

Há uma cidadã portuguesa entre as vítimas da queda do avião no Brasil, que matou todas as 61 pessoas a bordo. A mulher, de 48 anos, era professora e pré-candidata a vereadora municipal em Toledo, e viajava acompanhada pelo marido, que também não resistiu à queda da aeronave. O Ministério dos Negócios Estrangeiros está em contacto com a família.