A vacinação contra a gripe e a covid-19 arranca esta sexta-feira e, pela primeira vez, acontece também nas farmácias.

Ema Paulino, presidente da Associação Nacional de Farmácias, garante que vai haver vacinas para todos os abrangidos pela norma da DGS. No entanto, há uma entrega faseada de 175 mil vacinas numa primeira tranche, o que justifica que apenas nas primeiras semanas as vacinas não cobram as reservas.