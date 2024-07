Habitantes de Mértola têm pouca água e estão incrédulos com 'fuga' de água do Guadiana para o Algarve

A falta de água no sul do país está a obrigar a equacionar várias formas de melhorar a gestão deste recurso, mas a população de algumas aldeias do concelho de Mértola nem quer ouvir falar na possibilidade de levar água dali para o Algarve. Isto porque as próprias aldeias são abastecidas por autotanques e no verão têm muitas restrições.