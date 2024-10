Hamas confirma morte de Yahya Sinwar, mas diz que o grupo sai reforçado do ataque

Um drone filmou os últimos momentos de vida de Yahya Sinwar, o terrorista mais procurado por Israel e arquiteto do 7 de outubro. Nos destroços do edifício que tinha sido atingido por um blindado e granadas, vê-se o líder do Hamas ferido com gravidade e quase sem se poder mexer. Mas o último gesto é ainda assim de desafio contra Israel: lança um pau contra o drone que o filma pela última vez. O Hamas confirmou a morte e diz que os reféns só serão libertados quando Israel sair de Gaza.