Hamas diz que dia 7 de outubro "foi só a primeira vez". "Vai haver uma segunda, uma terceira, uma quarta"

Numa entrevista dada a um canal de televisão libanês na semana passada, mas só agora divulgada, um porta-voz do Hamas, Ghazi Hamad, afirma que o grupo terrorista vai atacar Israel as vezes que forem necessárias, e acrescenta que a culpa daquilo que está a acontecer é apenas de Telavive e que, por isso, todas as ações do Hamas são justificáveis.