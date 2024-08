Hamas sofre grande rombo e Israel reclama vitória

Na semana em que morreram dois dos extremistas mais procurados por Israel - Fuad Shukr, do Hezbollah, um dos responsáveis pelo ataque do fim de semana contra um colonato israelita nos Montes Golã, e Ismayl Haniyeh, líder político do Hamas -, Telavive anuncia a morte de Mohammed Deif. O líder da ala militar do Hamas e um dos arquitetos dos massacres de 7 de outubro morreu no ataque de 13 de julho, mas só agora foi possível confirmar o óbito.