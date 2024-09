Harris vs. Trump: sondagens confirmam corrida apertada em véspera de debate

Na véspera do primeiro frente a frente entre Kamala Harris e Donald Trump, as sondagens confirmam uma corrida apertada. A média de estudos de opinião do site Real Clear Politics dá uma ligeira vantagem à democrata, mas dentro da margem de erro. Quanto à disputa nos Estados-chave, que podem decidir quem será o próximo inquilino da Casa Branca, é também renhida.