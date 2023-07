Helena Carreiras: "Há um esforço muito grande de inovação nas Forças Armadas portuguesas"

Em resposta ao professor e investigador Eugénio Oliveira, Helena Carreiras diz que nas Forças Armadas "há um esforço muito grande de inovação". "Estão a fazê-lo em articulação com o sistema científico nacional e com empresas e que inclui naturalmente elementos com novas tecnologias", esclarece.

No CNN Town Hall desta terça-feira, a ministra da Defesa afirma que pretende "integrar" mecanismos de controlo que permitam garantir a não utilização ofensiva dos direitos humanos no desenvolvimento de armas letais e com autonomia derivada da Inteligência Artificial.