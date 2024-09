"Helicóptero não é adequado". Aeronave que caiu em Mondim de Basto tem vários problemas

O piloto do helicóptero do INEM que caiu em Mondim de Basto não teria as 500 horas de operação obrigatórias por lei para poder assumir as funções de comandante neste tipo de voo. O aparelho acidentado era um AW139 e não seria a aeronave mais adequada para este tipo de operação. Ouvido pela TVI, o ex-presidente do Sindicato dos Pilotos de Aviação Civil diz que é demasiado grande e levanta muito pó, o que retira a visibilidade total do piloto.