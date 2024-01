Herman José recebeu a medalha de Honra da cidade de Lisboa. Um reconhecimento no ano em que celebra os 50 anos de carreira.



A medalha foi entregue sexta-feira à noite, no fim do espetáculo que esgotou o Teatro Tivoli, em Lisboa.

"Clave de sol, clave de lol". Como se percebe pelo nome juntou o que Herman faz tão bem há cinco décadas: o humor, mas também a música