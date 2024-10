Hezbollah ataca norte de Israel com drones

O Hezbollah levou a cabo um ataque com drones em Binyamina, no norte de Israel. As mais recentes informações apontam para pelo menos 67 feridos, cinco deles com gravidade. Entretanto, no sul do Líbano os combates intensificam-se, com mais aldeias sob ordem de evacuação. O ministro da defesa de Israel avisou que o Hezbollah não vai regressar às aldeias de fronteira.