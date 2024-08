Hezbollah e Israel trocam ataques e ambos reclamam êxito

Os céus de Israel e do Líbano iluminaram-se como nunca nos últimos dez meses, com o fogo trocado esta madrugada entre o Hezbollah e o exército israelita. O grupo xiita libanês disparou mais de 300 rockets e drones contra Israel, meia-hora depois de uma centena de aviões israelitas terem bombardeado o sul do Líbano. Telavive diz que se tratou de uma ação preventiva que impediu um ataque maior, mas o líder do Hezbollah diz que o ataque do seu grupo foi um êxito e garante mesmo que para já está feita a retaliação pelo assassinato do seu principal comandante no mês passado em Beirute.