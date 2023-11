É um processo com vários nomes e que já fez cair um primeiro-ministro. A "Operação Influencer" tem três vértices: os negócios do hidrogénio, do lítio e do data center, todos com um epicentro comum no Ministério do Ambiente.

Este vídeo ajuda a perceber melhor tudo o que está em causa, bem como a forma como António Costa está envolvido em todo o processo.