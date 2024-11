Homem morto pela GNR em Bragança. Guarda diz ter sido recebida a tiros

Um homem morreu, esta terça-feira, baleado numa troca de tiros com a GNR em Calvelhe, no concelho de Bragança, e dois militares ficaram feridos, um deles com gravidade. A Guarda emitiu um comunicado onde alega que foi recebida a tiros após terem sido chamados para uma ocorrência, e Polícia Judiciária está a investigar.