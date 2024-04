O suspeito de ter matado Diogo Silva em plena via pública, em Ramalde, Porto, ficou em prisão preventiva.

O homem, que já estava na mira das autoridades por outros crimes, foi detido na segunda-feira num centro comercial em Braga.

As investigações da Polícia Judiciária (PJ) prosseguem, uma vez que ainda não foi encontrada a arma do crime nem as roupas usadas pelo suspeito.