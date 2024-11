"Honestamente, estou assustada": adeptos dos Green Bay Packers "com medo do rescaldo" das eleições

O Wisconsin é um dos três Estados decisivos que os democratas precisam de ganhar para conquistar a presidência. Domingo foi dia de jogo da equipa da casa, os Green Bay Packers, uma das mais importantes formações do futebol americano e, em conversa com a TVI, os fãs, que foram também dos eleitores mais assediados nesta campanha, mostraram-se divididos, ansiosos e desejosos que as eleições acabem de uma vez. A reportagem é dos enviados especiais Pedro Benevides e André Lico.