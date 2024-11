Com o frio a chegar, aumentam as infeções respiratórias e as idas às urgências. E há novas regras para o acesso às urgências: os utentes têm de ligar primeiro para a linha SNS24 antes de se dirigirem ao hospital.

No Plano de Inverno, da direção executiva do SNS, está previsto que sejam entregues as escalas de serviço dos médicos para que não se repita o que aconteceu no verão com a falta de profissionais de saúde, mas os hospitais ainda não têm essas escalas feitas.