Hospital de Gaia faz neurocirurgias a utentes de todo país. Um viajou de Lisboa após espera de quatro anos

O serviço de Neurocirurgia do Hospital de Gaia tem ajudado outros hospitais a reduzir as listas de espera, sem aumentar os tempos de resposta dos utentes da área de referência. No âmbito do programa de vales cirúrgicos, este hospital já operou 125 doentes de todo o país - um deles foi de Lisboa a Gaia e esperou quatro anos até ser operado