Hospital de Santa Maria cancela cirurgias não urgentes e converte serviço de urologia em enfermaria

O pico dos casos de gripe pode ainda estar a chegar, o que significa que a situação nos hospitais pode piorar antes de melhorar. Veja-se o que se está a passar no Santa Maria, em Lisboa. Este hospital vai adiar durante 15 dias a realização de cirurgias não urgentes, para poder disponibilizar mais camas para os internamentos. O serviço de urologia foi convertido numa enfermaria com 30 camas para receber os doentes que chegam às urgências com gripe a e infeções respiratórias e que precisam de ficar internados.