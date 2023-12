João Gouveia, chefe da equipa de urgências do Hospital de Santa Maria, diz que há 134 doentes em circulação, com 32 doentes a aguardar internamento. "As equipas estão mais equilibradas", refere.

Segundo o médico, os serviços com mais pressão de internamento são a medicina e a pneumologia. Os doentes com pulseira amarela esperam até 18 horas para ser atendidos.